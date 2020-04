Zerstörungswut von Sars-CoV-2 : Mehr als nur eine Lungenkrankheit

Im Kampf um das Leben schwer erkrankter Covid-19-Patienten lernen die Ärzte und Helfer dazu. Hunderte Klinikberichte aus aller Welt werden jede Woche öffentlich. Manchmal sind noch die erfahrensten Kliniker schockiert. So war es, als jetzt ein Bericht der „Washington Post“ über vergleichsweise junge Opfer erschien. Personen im Alter von 30 bis 40 Jahren hatten ohne vorangegangene Symptome der Coronavirus-Erkrankung und aus heiterem Himmel einen Schlaganfall erlitten. Blutgerinnsel ohne jede Vorwarnung. Tödliche Thrombosen bei Personen ohne bekannte Vorerkrankungen. Als man das Gehirn eines Verstorbenen untersuchte und mit einer feinen Nadel das Gerinnsel zu entfernen versuchte, so berichtete ein Mediziner, habe er beobachten können, wie sich das Blut vor seinen Augen verklumpte. Eine Erklärung dafür gibt es bisher nicht.

Solche plastischen Schilderungen findet man selten in den wissenschaftlichen Studien, die Kliniker zur Begutachtung bei Kollegen einreichen. Aber auch in diesen Studien trat in den vergangenen Wochen immer klarer zutage, wie sehr das Pandemievirus die Mediziner ins Schleudern bringt. Formal gesehen war Covid-19 im Februar bei der Weltgesundheitsorganisation als infektiöse Lungenkrankheit registriert worden. Doch eine Lungenentzündung, die Folge der massiven Virenvermehrung tief im Innern in den lebenswichtigen Lungenbläschen, ist bei empfänglichen Menschen offensichtlich nur der erste Schritt in die Katastrophe. Jeder siebte bis neunte Fall – über alle Altersgruppen betrachtet – verläuft nach etwa einer Woche so schwer, dass die Infizierten in die Klinik müssen, bei jedem 20. Patienten nimmt die Lunge in kurzer Zeit so großflächig Schaden, dass die Kurzatmigkeit immer stärker wird und das für die Krankheit typische Atemnotsyndrom eintritt. Der Schwerpunkt der Virenvermehrung hat sich dann vom Nasen-Rachen-Raum tief in die Lungen verlagert.

Noch ist unklar, warum den meisten Sars-CoV-2-Infizierten dieses Schicksal erspart bleibt, doch fest steht: Wer mit akuter Atemnot und drohendem Lungenversagen an die Beatmungsmaschine angeschlossen werden muss, kommt so schnell nicht wieder davon los. Von 1700 englischen Patienten verließ nur die Hälfte lebend die Intensivstation – bei der Grippe waren es in den Vorjahren etwa drei Viertel, die nach einer schweren Lungenentzündung die Intensivstation wieder verlassen konnten. Vergleichbare Berichte gibt es aus China und Italien.

Was ist so anders bei den Covid-19-Patienten?

Covid-19 ist mehr noch als die Grippe, die ebenfalls eine tödliche Sepsis und Multiorganversagen hervorrufen kann, eine Systemerkrankung. Der ganze Körper kommt ans Limit. Lunge, Herz, Hirn, Niere, Leber, Darm – alles leidet. Zellen sterben ab, Gewebe vernarbt, der Stoffwechsel lahmt. Überall findet das Virus die molekularen Eintrittspforten, besonders den ACE2-Rezeptor, um in die Zellen zu gelangen und die eigene Vermehrung zu orchestrieren. Nierenversagen, Infarkte, Hirnhautentzündung, schwerer Durchfall – herzkranke, immunsupprimierte und Diabetes-Patienten bieten dem Virus viele Schwachstellen.

Ein besonderer Risikofaktor: Fettsucht. 40 Prozent der amerikanischen Klinikeinweisungen bei vorliegender Covid-19-Infektion waren jünger als 55 Jahre, und die allermeisten waren stark übergewichtig. Auch französische Ärzte berichteten im Fachmagazin „Obesity“, dass drei Viertel von mehr als 120 krankenhauspflichtigen Patienten fettleibig waren, zwei Drittel von ihnen mussten beatmet werden.

Regelrechtes Chaos im Blut

Das möglicherweise alles entscheidende Schlachtfeld aber verbindet alle Organe: Im Blut verursachen die Viren ein regelrechtes Chaos. Das Immunsystem reagiert unkontrolliert, Entzündungssubstanzen und Signalstoffe wie Zytokine und Interleukine zirkulieren in riesigen Mengen. Immer heftiger reagieren die diversen Abwehrzellen, die den Eindringling eigentlich unter Kontrolle bringen sollten, attackieren schließlich das eigene Gewebe und zerstören selbst die T-Lymphozyten. Ein Zytokinsturm ist bei Covid-19-Patienten in China häufig festgestellt worden, Multiorganversagen die Konsequenz der immunologischen Überreaktion. Gleichzeitig profitieren andere, opportunistische Keime von dem immunologischen Kontrollverlust: Bakterien und auch Schimmelpilze, die Sekundärinfektionen auslösen, sind nicht selten.

Ein aus dem Ruder laufendes Immunsystem ist nicht nur für die Aufrechterhaltung der Organfunktionen gefährlich, der Zytokinsturm kann auch Blutgerinnsel in den Adern auslösen. Die Ausschüttung von Gerinnungsfaktoren ist erhöht und lässt die festen Bestandteile des Bluts verklumpen. Am Ende der Entzündungskaskaden können die Gefäßwände attackiert werden. Die entzündeten Gefäße verengen sich, und die verklumpten Blutzellen verstopfen die Gefäße, bis sie sich schließlich lösen und im Gehirn möglicherweise einen lebensgefährlichen Schlaganfall auslösen.

Noch sind diese Szenarien nur Hypothesen über mögliche Todesursachen, die man sich aus Einzelbeobachtungen zusammenreimt. Doch vielleicht hat man etwas Wichtiges übersehen? Jeden Tag entdeckt man neue, beunruhigende Einzelheiten. Über Anzeichen für Langzeitfolgen zum Beispiel. Tatsächlich hinterlassen Intubierung und künstliche Beatmung, aber auch die vom Virus und dem eigenen Immunsystem angerichteten Zerstörungen im Gewebe tiefe Spuren bei den überlebenden Covid-19-Patienten. Die Hoffnung liegt deshalb umso mehr bei den Medikamenten-Kandidaten, die nicht nur gegen die Virusvermehrung selbst gerichtet sind, sondern das rabiate Zerstörungswerk der Erreger frühzeitig aufzuhalten versuchen. Mindestens 170 Wirkstoffe sind derzeit in der klinischen Erprobung an Covid-19-Patienten.