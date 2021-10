Warnung vor „Twindemic“ : Viruswelle im Doppel- oder Dreierpack

In der „Control Covid“-Strategie, die vom Robert Koch-Institut entwickelt und zuletzt vor einigen Tagen aktualisiert worden war, hinterlässt ein neues, durchaus bedrohliches Phantom der vierten Corona-Welle schon deutliche Spuren: Die Koinfektion oder Doppelinfektion. Covid-19 plus Influenza oder auch Covid-19 plus RSA, das Respiratorische Synzytial-Virus, das vor allem für kranke Kleinkinder und Säuglinge durchaus gefährlich werden kann. Alle gemeinsam haben diese Erreger den Ansteckungsmodus: Sie kommen über die Atemwege in den Körper. Und besonders gefährdet sind ungeschützte Risikopersonen mit geschwächtem Immunsystem.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Im „Control Covid“-Papier greift das RKI das Szenario auf, das sich mit dem Beginn des Herbstes in einigen Teilen der USA abzuzeichnen scheint: „Twindemic“ wird es dort genannt – eine Infektion mit gleichzeitig zwei unterschiedlichen Erregern. Die Zahl der Infektionen mit Influenza-Viren geht bereits früh im Herbst hoch, während die Fallzahlen der Sars-CoV-2-Infizierten zwar sinken seit einigen Tagen, aber immer noch sehr hoch sind. Wie gefährlich dieser Trend mit Doppelinfektionen werden kann, vermag auch die Seuchenschutzbehörde CDC nicht abzuschätzen.