Strategien für Lockdown-Ende : Ist das Testen bald das neue Impfen?

Gesundheitsminister Spahn will zeigen, dass er am Hoffnungsthema Testen dranbleibt. Die Schnelltests brächten aber keine absolute Sicherheit, mahnt er – und verbreitet mit RKI-Chef Wieler Zuversicht zur Impfkampagne.

Die Tübinger Pandemie-Beauftragte Lisa Federle, RKI-Präsident Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 26. Februar in Berlin Bild: dpa

​Jens Spahn und Lothar Wieler hatten am Freitag Lisa Federle mit in die Bundespressekonferenz gebracht, in der sie seit einiger Zeit jeden Freitagvormittag über die Corona-Pandemie berichten. Das war ein Signal dafür, dass die Stimmung sich allmählich dreht. Statt mit Durchhalteparolen für einen immer längeren Lockdown zu werben, wird intensiver über die „Werkzeuge“ gesprochen, mit deren Hilfe den Menschen – trotz wieder leicht steigender Inzidenzzahlen – Hoffnung auf Lockerungen im privaten und öffentlichen Leben gemacht werden sollen. Um das Impfen geht es dabei schon seit Ende des vorigen Jahres. Und weil es dabei noch langsam vorangeht, ist das neue Mittel der Wahl jetzt das Testen.

Lisa Federle ist Leitende Notärztin und Pandemiebeauftragte in Tübingen. Sie berichtete also am Freitag an der Seite des Bundesgesundheitsministers Spahn und des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI) Wieler von den frühen Erfolgen, die man in Tübingen von Beginn der Pandemie an mit umfassenden Corona-Tests gemacht habe. Schon im ersten Pflegeheim habe man so 16 Infizierte ohne Symptome gefunden. Die Teststrategie sei dann von den Heimen auf die übrigen Bürger ausgeweitet worden. Seit Ende November biete Tübingen kostenlose Schnelltests an. Tübingen sei einer der ersten Kreise in Deutschland, in dem die Inzidenz auf weniger als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen habe gesenkt werden können, zum Teil weniger als 35, sagte Federle.

Mehr zum Thema 1/

Spahn, der seine Ankündigung, von Anfang März an werde es kostenlose Schnelltests geben, wieder hatte einsammeln müssen, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU-Mitglied wie er, erst ein Testsystem entwickeln will, konnte so am Freitag zeigen, dass er am Hoffnungsthema Testen dranbleibt. Sowohl die Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden müssen, als auch die bald schon im Supermarkt erhältlichen Selbsttests für die Eigenanwendung gäben „zusätzliche“ Sicherheit, aber „keine hundertprozentige“.

Der Labortest bleibt der Goldstandard

Der „Goldstandard“ sei nach wie vor der Labortest, äußerte der Bundesgesundheitsminister. In der nächsten Woche werde die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten, wie beim Umgang mit den Möglichkeiten des Testens die „richtige Balance“ aussieht. Das war das, was Merkel am Donnerstag in der F.A.Z. angekündigt hatte. Merkel hatte das Wort vom „Freitesten“ verwendet, mit dem eine „intelligente“ Öffnungsstrategie „untrennbar“ verbunden sei. Der RKI-Chef nahm das Wort zwar auch in den Mund, warnte aber umgehend vor zu hohen Erwartungen. Auch ein negativer Test schließe ein Infektion nicht aus.

Doch das Testen, so wurde am Freitag an den Äußerungen von Spahn und Wieler deutlich, soll nur den Weg erleichtern, bis das „mächtigste Werkzeug“ (Wieler) im Kampf gegen die Pandemie möglichst vielen Menschen helfen kann: die Impfung. Und da war das Bemühen unübersehbar, trotz des schleppenden Beginns der Impfkampagne gute Nachrichten zu verbreiten. Anfang Februar habe die Inzidenz bei den 80 und mehr Jahre alten Menschen noch bei 200 gelegen, sagte der Gesundheitsminister. Inzwischen liege sie bei 70. Das überproportionale Infektionsgeschehen, das dort lange zu beobachten war, nähere sich dem Schnitt insgesamt an. „Das Risiko, an Corona zu erkranken, hat sich für unsere höchstbetagten Bürgerinnen und Bürger deutlich reduziert“, sagte Spahn.