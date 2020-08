Im Krankenhaus isoliert : Coronatest bei Briatore ist positiv ausgefallen

Das Nachtlokal von Flavio Briatore ist wegen dutzender Coronainfektionen unter den Mitarbeitern geschlossen. Der frühere Formel-1-Manager selbst war zunächst wegen einer Prostataentzündung im Krankenhaus in Mailand in Behandlung.

Im Krankenhaus in Mailand in Behandlung: Flavio Briatore (Archivbild vom Januar 2014) Bild: EPA

Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore hat sich nach Berichten über eine angeblich ernste Covid-Erkrankung zu Wort gemeldet und von einem Prostata-Leiden als Grund für seinen Aufenthalt im Krankenhaus gesprochen. „Ich habe nur eine starke Prostata-Entzündung, Sonntagnacht fuhr ich ins San Raffaele in Mailand, und sie nahmen mich auf“, sagte der 70-Jährige der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“.

Das Telefonat fand nach Angaben des Blattes am Dienstagabend statt. Dabei habe Briatore, in dessen Disco auf Sardinien viele Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurden, auf die Frage zu Corona gesagt: „Während ich hier war, habe ich den Abstrich gemacht, und ich weiß immer noch nicht, ob ich positiv bin.“ Als der Reporter ihn darauf hinweist, dass alle von seiner Erkrankung berichten, sagt er: „Lassen Sie mich Ihnen sagen, das kann natürlich sein, mit diesen Winden, die auf Sardinien herrschen.“ Als der Reporter nach Symptomen einer Lungenentzündung fragt, sagt Briatore, die Ärzte seine jetzt da zur Untersuchung und legt auf. In einer Whatsapp-Nachricht an den Corriere-Reporter wird er eine zweite Nachfrage nur mit „es gehe ihm gut“ beantworten.

Test ist positiv ausgefallen

Am Mittwoch nun schrieb das Krankenhaus, der Corona-Test Briatores sei positiv ausgefallen. Außerdem bestätigten die Ärzte, dass der Italiener sich nicht wegen Covid-19, sondern wegen anderer Beschwerden an das Hospital gewandt hatte. Der Patient sei wegen des positiven Corona-Tests den Vorschriften entsprechend isoliert worden, hieß es in der E-Mail.

Sein Team hatte am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa mitgeteilt, Briatore habe sich mit leichtem Fieber und Symptomen der Erschöpfung ins San-Raffaele-Hospital in der lombardischen Hauptstadt begeben. Es gehe Briatore gut, und er bleibe zur Kontrolle dort.

Das Nachtlokal „Billionaire“ des Ex-Formel-1-Teamchefs, der mit Topmodels wie Naomi Campbell und Heidi Klum liiert war, liegt im Badeort Porto Cervo auf Sardinien. Es hat sich nach Medienberichten zu einem Corona-Herd entwickelt. Bei Dutzenden Mitarbeitern war das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Das „Billionaire“ ist inzwischen geschlossen.

Nach Angaben des „Corriere della Sera“ war Briatore Mitte August in Porto Cervo. Von dort sei er in seine Wohnung in Monte Carlo gereist. Auf Sardinien habe er auch den Fußballtrainer Sinisa Mihajlovic vom FC Bologna getroffen, der später positiv auf das Virus getestet wurde.