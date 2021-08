Französische Überseegebiete : Corona-Situation auf Guadeloupe und Martinique spitzt sich zu

Paris entsendet mehr als 400 Pflegekräfte und Mediziner in die französischen Überseegebiete Guadeloupe und Martinique. Rund 40 Prozent der Coronatoten geht auf die beiden Départements in der Karibik zurück.

Corona-Impfung in Pointe-à-Pitre in Guadeloupe Bild: AFP

Mehr als 400 freiwillige Pflegekräfte aus Frankreich sind auf dem Weg in die Karibik. Vor allem junge Mediziner und Pfleger meldeten sich, um gegen das Coronavirus auf den Antillen zu kämpfen. Frankreichs Überseegebiete Guadeloupe und Martinique zeichnen derzeit ein kritisches Bild: Mehr als 40 Prozent der Todesopfer in den vergangenen 24 Stunden gehen auf diese beiden Gebiete zurück, meldete der französische Nachrichtensender France Info. Demnach gab es 53 Tote in Guadeloupe zu beklagen und 127 in Martinique.

Als Gründe für das Ausmaß wird zum einen der Vormarsch der Deltavariante des Coronavirus genannt. Zum anderen die geringe Impfquote: Im Vergleich zu den etwa 60 Prozent vollständig Geimpften auf dem Festland Frankreichs ist in den beiden Übersee-Départements gerade einmal jeder Fünfte zweifach geimpft.

Die freiwilligen Helfer sollen nun die Krankenhäuser unterstützen. Am Freitag verließen zwei Flugzeuge die französische Hauptstadt. Eine Freiwillige schilderte gegenüber France Info, dass das Gesundheitsministerium am 8. August damit begonnen hätte, Verstärkung für die beiden Überseegebiete anzufragen. Demnach hätten zahlreiche Mediziner erst kurzfristig am Donnerstag die Mitteilung erhalten.

Unterdessen kündigt sich weiterer Protest gegen den Gesundheitspass und eine Impfpflicht für medizinisches Personal an. In mehr als 200 französischen Städten sind für das Wochenende Demonstrationen angesetzt. Seit zwei Wochen müssen Besucher von Restaurants und Cafés einen Impfnachweis, einen negativen Test oder einen Nachweis einer Genesung vorzeigen. Auch vor dem Betreten großer Einkaufszentren und bei Reisen im Zug und Flugzeug ist dieser Nachweis verpflichtend. Am vergangenen Wochenende gingen im ganzen Land etwa 215.000 Menschen auf die Straße.