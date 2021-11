Coronavirus in Deutschland : Sieben-Tage-Inzidenz steigt erstmals über 200

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen hat den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche an diesem Montagmorgen mit 201,1 an. Der bisherige Rekordwert war auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle am 22. Dezember 2020 mit 197,6 erreicht worden.

Es ist wichtig zu beachten, dass anders als vor einem Jahr mittlerweile viele Menschen geimpft sind. Insbesondere unter den besonders gefährdeten Hochbetagten ist die Quote hoch. Experten gehen deshalb davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als vor den Impfungen, da diese sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen.

15.513 Neuinfektionen

Am Vortag hatte die Inzidenz bei 191,5 gelegen, vor einer Woche bei 154,8, vor einem Monat bei 63,8. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 15.513 Corona-Neuinfektionen. Am Freitag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 37.120 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Die vom Wochenende stammenden Zahlen sind stets etwas niedriger. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 9658 Ansteckungen gelegen.

Die höchste Inzidenz verzeichnet der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 924,3 – das bedeutet, in den vergangenen sieben Tagen wurde dort bei fast einem Prozent der Einwohner eine Infektion mit dem Virus Sars-Cov-2 neu festgestellt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 33 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 23 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 96.558.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.782.546 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.380.000 an.

Auf den Intensivstationen kann es eng werden

Mediziner befürchten eine Verdopplung der Corona-Patienten auf Intensivstationen. Schon jetzt müssten mit knapp 2500 Fällen genauso viele intensiv versorgt werden wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr in der zweiten Welle, sagte Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), der Zeitung Augsburger Allgemeine. In den kommenden Wochen werde sich die Zahl voraussichtlich fast verdoppeln, wenn die Neuinfektionen weiter stark steigen. „Bei einer Inzidenz von 300 erwarten wir bundesweit etwa 4500 Covid-Patienten mit großen regionalen Unterschieden“, warnte Karagiannidis.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek warnte in der Zeitung: „Eine weitere Verdoppelung würde zahlenmäßig weit über den Höchstwerten der vergangenen Wellen liegen und von unserem Gesundheitssystem in Deutschland nicht mehr verkraftet werden.“ Eine der Hauptursachen sieht der CSU-Politiker in der niedrigen Impfquote. „Auch in Bayern fluten insbesondere die Ungeimpften unsere Krankenhäuser. Zu mehr als 90 Prozent sind das Patienten, die die Chance auf eine Impfung bis heute ausgeschlagen haben“, sagte Holetschek.