Ein paar Stunden Sicherheit : Wie klappt das mit den Selbst- und Schnelltests?

Aktualisiert am

Seit dieser Woche gilt: Schnelltests umsonst für alle. Doch funktioniert das und wie steht es um die Tests in den Regalen vom Discounter? Ein Selbstversuch.

Seit einer Woche gibt es Hoffnung. Sie kommt im günstigen Fünferpack an der Aldi-Kasse oder in einer der Apotheken, Arztpraxen und Testzentren, die seit dem 8. März für jeden, der will, einen kostenlosen Schnelltest pro Woche anbieten. Ein Schnelltest garantiert zwar nicht, dass man nicht infiziert ist. Aber immerhin, dass man zum Zeitpunkt des Tests – und im besten Fall ein paar Stunden darüber hinaus – nicht ansteckend ist und sich kleine Freiheiten erlauben kann: Ein unbeschwertes Abendessen mit Freunden, endlich einmal nicht spazieren gehen müssen.

Das muss doch jeder wollen, denke ich – und erwarte lange Schlangen vor den Orten, an denen man sich testen lassen kann. Erstaunlicherweise ist das nicht der Fall. Zumindest nicht in Offenbach.