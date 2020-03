Coronavirus : Schließen in Deutschland jetzt alle Kitas und Schulen?

Bayerns Ministerpräsident kündigt umfassende Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus an. Auch im Saarland, Niedersachsen, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein ist von Montag an frei. In Hessen ändert sich zunächst nur für Abiturienten was.

Das Coronavirus bringt den Betrieb in Schulen und Kindertagesstätten quer durch Deutschland zum Stillstand. Eine ganze Reihe von Bundesländern hat am Freitag angekündigt, vom kommenden Montag an zu schließen, um die weitere Ausbreitung zu vermeiden.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte an, die Anordnung solle für Bayern vorläufig bis zum Ende der Osterferien am 20. April gelten; dann solle es in Abstimmung mit Bund und Ländern eine Bestandsaufnahme geben. Zwar seien die Schüler weniger gefährdet als ältere Personen, sie wirkten aber als „Drehscheibe“ in den Kontakten. Wie der bayerische Kultusminister Michael Piazolo mitteilte, soll für diejenigen Schüler der Klassen eins bis sechs eine Notfallbetreuung an den Schulen eingerichtet werden, von denen beide Elternteile, oder, im Fall von Alleinerziehenden, das eine Elternteil in „systemkritischen Berufen“ tätig sind. Das betrifft Kinder von Ärzten, Pflegepersonal oder auch von Polizisten. Ein entsprechendes Angebot solle auch in Kindertagesstätten aufrecht erhalten werden, für die ansonsten ebenfalls die Schließung angeordnet wurde.

Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen

Söder hob hervor, dass kein Schüler durch die nun getroffenen Maßnahmen Nachteile erleiden solle, etwa, was das Abitur betrifft. Unter den Kultusministern herrscht offenbar Einigkeit, dass die Reifeprüfungen gegenseitig anerkannt werden, auch wenn sie Corona-bedingt womöglich in modifizierter Form stattfinden müssen. Piazolo hob hervor, dass es sich bei den Schulschließungen nicht um Ferien handele. Den Schülern würden online Lernmaterialien zur Verfügung gestellt, für Lehrer gebe es weiter eine Dienstpflicht, der sie in der Schule oder auch von zuhause aus nachkommen könnten.

Als zusätzliche Maßnahme zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung kündigte Söder ein weitgehendes Besuchsverbot für Krankenhäuser, Pflege- und Seniorenheime sowie Behinderteneinrichtungen an. Dies gilt nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) insbesondere für solche Leute, die Risikokontakte hatten. Ausnahmen seien nur gestattet, wenn sich etwa kleine Kinder in einer Krebsbehandlung befänden und dringend auf die Unterstützung durch die Eltern angewiesen sind. Oder wenn Menschen im Sterben lägen und die Familie sich von ihnen verabschieden wolle. Die klare Empfehlung der Staatsregierung lautet im Übrigen, dass Kinder die nächste Zeit möglichst nicht zu Großeltern zur Betreuung gegeben werden. Söder sagte außerdem, dass alle Operationen, die nicht unbedingt notwendig seien, verschoben werden sollten, um Kapazitäten für die Behandlung von Corona-Fällen freizubekommen. Den Krankenhäusern sollten keine ökonomische Nachteile entstehen. Dafür werde mit einem Schutzschirm des Bundes gesorgt, den Bayern im Zweifelsfall ergänzen werde. Einen „Startbetrag" von 50 Millionen für „alle Formen von Materialien" werde Bayern schon einmal bereitstellen. Im Fall von geplanten Veranstaltungen sagte Söder, dass alle mit mehr als hundert Leuten „eigentlich nicht stattfinden sollten". Es werde eine „Art Anzeigepflicht bei den Kreisverwaltungsbehörden" geben. Anders als etwa in Belgien sind in Bayern bis jetzt keine flächendeckenden Schließungen von Gaststätten, Restaurants und Bars geplant. Die Kommunalwahlen am Sonntag werden stattfinden, sagte Söder. Jedoch würden für alle Stichwahlen automatisch Briefwahlunterlagen versandt, so dass die Bürger von zuhause aus ihre Stimme abgeben können.

