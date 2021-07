RKI-Zahlen : Mehr als 2000 Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf 13,2

Keine weiteren Lockerungen : Inzidenzwerte in Frankfurt und Darmstadt über 35

Die angekündigten Lockerungen in Hessen treten in Darmstadt und Frankfurt vorerst nicht in Kraft. Die Inzidenzwert liegt in beiden Städten über 35. Auch in zahlreichen anderen Kommunen ist der Inzidenzwert wieder zweistellig.