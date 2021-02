Inzidenz bleibt unter 100 : RKI meldet 5.608 Neuinfektionen

Aktualisiert am

Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen für die vergangenen 24 Stunden 5.608 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Montag der Vorwoche waren es noch 6.729 Fälle. Da an den Wochenenden mitunter meist weniger getestet wird, fallen die Zahlen am Sonntag meist niedriger aus. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn nun 2.221.971 Menschen mit dem Virus infiziert.

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung stieg im Vergleich zum Vortag um 175 Tote auf 57.120. Am Sonntag vor einer Woche waren 217 Todesfälle gemeldet worden.

Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden – darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Fälle pro 100.000 Menschen in den zurückliegenden sieben Tagen, lag nach Angaben RKI-Angaben bei 91. Am Donnerstag vergangener Woche war diese Kennzahl erstmals seit drei Monaten unter die Marke von 100 gesunken. Das politische Ziel ist es, die Sieben-Tages-Inzidenz unter 50 Fällen pro 100.000 Bewohner zu halten, da bei diesem Wert davon ausgegangen wird, dass die Gesundheitsämter eine Kontaktverfolgung im Infektionsfall gewährleisten können.