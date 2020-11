Coronavirus : RKI meldet mehr als 16.000 Neuinfektionen

Ein Abstrich wird entnommen in einem Drive-In-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Frankfurt. Bild: Lucas Bäuml

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 16.947 Neuinfektionen. Das ist mehr als am vergangenen Sonntag, als 16.017 neue Fälle verzeichnet wurden. Am Sonntag fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, da die Gesundheitsämter am Wochenende häufig nicht alle Daten übermitteln.

Am Samstag war der Wert mit 22.461 noch deutlich höher ausgefallen, lag aber um gut 1000 unter dem Rekord vom Freitag.

107 neue Todesfälle

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen steigt auf 790.503. Den Daten zufolge starben weitere 107 Menschen an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 12.485. Die Zahl der Genesenen lag bei rund 502.300.

Das sogenannte Sieben-Tage-R liegt in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,05 (Vortag: 0,99). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch gut 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Weiter Druck auf Intensivstationen

Auch wenn die Meldezahlen nicht mehr so schnell steigen, gibt es weiter viele Infizierte in Deutschland und die Zahl der Patienten auf Intensivstationen steigt weiterhin exponentiell. Dort wurden nach RKI-Angaben am Samstag 3325 Covid-19-Patienten behandelt, 56 Prozent davon wurden beatmet. Die Zahl kann sich nach Einschätzung von Experten noch mehr als verdoppeln.

Man wisse, dass etwa zwei Prozent der Neuinfizierten in zehn bis zwölf Tagen auf Intensivstationen behandelt werden müssen, hatte Gernot Marx, Intensivmediziner am Uniklinikum Aachen, am Freitag im Radiosender WDR5 gesagt. Diese Patienten lägen auch sehr lange – zwei bis vier Wochen – in den Kliniken. „Das heißt, wir werden in der Intensivmedizin noch weit über den Dezember damit zu tun haben.“

Detaillierte Daten stellt das RKI auf seiner Internetseite sowie im dort verlinkten Dashboard zur Verfügung.