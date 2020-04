Corona-Pandemie : Prinz William und Kate telefonieren mit Klinik-Mitarbeitern

Prinz William und Herzogin Kate haben sich nach der Lage in zwei stark von der Pandemie betroffenen britischen Krankenhäusern erkundigt. Prinz Charles hat sich indes mit einem Video an die Öffentlichkeit gewandt.

Der britische Prinz William und Herzogin Kate haben in zwei besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Kliniken angerufen. Sie sprachen mit Mitarbeitern des University Hospital Monklands im schottischen Airdrie bei Glasgow und dem Queen’s Hospital Burton in Burton on Trent nördlich von Birmingham. Die Anrufe fanden bereits am Mittwochnachmittag statt, wie die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag berichtete.

Am Mittwoch hatte sich auch Thronfolger Prinz Charles nach seiner überstandenen Corona-Infektion erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. Per Video sprach der 71 Jahre alte Prinz seinen Mitbürgern Mut zu. „Es ist eine seltsame, frustrierende und stressreiche Erfahrung, wenn die Nähe zu Familie und Freunden nicht länger möglich ist“, sagt er. „Meine Frau und ich denken besonders an alle, die geliebte Menschen in diesen sehr schwierigen und abnormen Zeiten verloren haben.“

Prinz Charles bedankte sich bei Ärzten, Kranken- und Pflegepersonal. „Ihre unglaublichen Fähigkeiten und ihre vollkommene Hingabe, ihre Pflicht zu erfüllen, machen uns sehr stolz.“ Niemand könne sagen, wann die Pandemie aufhöre, aber „sie wird aufhören“, so der Thronfolger. „Lassen Sie uns versuchen, mit Hoffnung und mit Glauben in uns selbst auf bessere Zeiten zu warten.“

In Großbritannien ist vor allem London stark von der Pandemie betroffen, aber auch die Midlands rund um Birmingham und andere Großstädte. Nach Angaben der Johns Hopkins University sind im Vereinigten Königreich Stand Mittwochmorgen knapp 30.000 Menschen mit dem Virus infiziert, 2352 Menschen starben.