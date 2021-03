Niedrigen Zahlen zum Trotz : Portugal öffnet nur vorsichtig

Im Januar verzeichnete Portugal noch die meisten Neuinfektionen auf der Welt. Nun gehört es zu den Staaten mit den niedrigsten Zahlen.Waren es im Januar an manchen Tagen 16.000 neue Fälle, meldeten die Behörden im März zum Teil weniger als 300 Neuinfektionen pro Tag. Vor allem die britische Mutante hatte Portugal so sehr zu schaffen gemacht, dass bis heute die Bundeswehr zur Hilfe kommt.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Statt Soldaten könnten bald wieder Touristen nach Portugal kommen, denn die Inzidenz ist inzwischen niedriger als in Deutschland und liegt zum Teil schon unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das Robert-Koch-Institut und die Bundesregierung haben deshalb reagiert: Seit Sonntag ist der größte Teil des Landes kein Virusvarianten-Gebiet mehr, für die bei der Rückkehr strengere Regeln wie eine strikte Quarantäne von zwei Wochen gelten. Damit endet auch das Beförderungsgebot für Fluggesellschaften.

Lissabon, die Algarve-Küste und Madeira sind nur noch Risikogebiete. In den Regionen Alentejo, Centro und Norte sowie auf den Azoren hat sich die Lage sogar so sehr gebessert, dass sie gar nicht mehr als Risikogebiete eingestuft sind. Für Rückkehrer nach Deutschland entfällt dort die Quarantäne- und Testpflicht. In Lissabon wird erwartet, dass die britische Regierung am Montag Portugal von der „roten Liste“ streicht. Wer von dort ankommt, muss bisher in ein Quarantänehotel.

Mehr zum Thema 1/

Portugal öffnet jedoch erst vorsichtig. Die hoffnungslos überfüllten Krankenhäuser und die mehr als 16.000 Covid-Toten haben das Land traumatisiert, das vergleichsweise gut durch die erste Corona-Welle gekommen war. Zu Weihnachten wurden dann die Restriktionen zu schnell gelockert, die Portugiesen durften sich im ganzen Land bewegen. Die vielen Familienbesuche trugen dazu bei, dass die Infektionen stark zunahmen. Dazu kam die hochansteckende britische Mutante. Seit Mitte Januar galt ein harter Lockdown.

Privilegien für Geimpfte und Genesene auf Madeira

Von diesem Montag an dürfen Kindergärten, Vor- und Grundschulen wieder öffnen, auch Friseure und Buchhandlungen. Mit dem Tourismus könnte es noch ein wenig dauern. Da die beliebtesten Reiseziele wie Lissabon und die Algarve weiterhin Risikogebiete sind, müssen deutsche Urlauber nach ihrer Heimkehr in Quarantäne. Die portugiesische Staatssekretärin für Tourismus Rita Marques hält Reisen in ihr Land von Mai an wieder für realistisch – nicht nur für Geimpfte, sondern auch für Menschen, die immun sind oder negativ getestet wurden, wie sie in mehreren Interviews sagte.

Auf Madeira gelten schon Privilegien für Geimpfte und Genesene: Bei der Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung muss bei der Einreise kein negativer PCR-Test mehr vorgelegt werden. Für den Rest Portugals gilt weiter die Testpflicht.