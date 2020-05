Kontakt trotz Corona : Pflegeheime sollen sichere Besuche möglich machen

Aktualisiert am

Mit stark eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten droht in vielen Heimen Vereinsamung. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung fordert klare Regeln, etwa für Besuchsräume mit Scheiben.

Eine Bewohnerin eines Pflegeheims in Solingen trifft ihre Besucherin. Bild: dpa

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, fordert angesichts der Erfahrungen in der Coronavirus-Krise, dass Besuchsmöglichkeiten mit Infektionsschutz zum Standard in Pflegeheimen werden. Der Schutz der Pflegebedürftigen vor Infektionen dürfe nicht dazu führen, dass die Menschen vereinsamen, sagte Westerfellhaus der Düsseldorfer Zeitung „Rheinische Post“. Als Beispiel für den Infektionsschutz nannte er abgetrennte Besuchszonen, in denen sich Heimbewohner und Angehörige durch eine Scheibe getrennt sehen können.

Westerfellhaus forderte zudem, auch für nicht-mobile Menschen, Demenzkranke und andere Heimbewohner, die solche abgetrennten Zonen nicht nutzen könnten, dauerhafte Regelungen für regelmäßige Besuche in Epidemie-Zeiten zu schaffen. Auch müssten Sterbende immer „zumindest eine definierte Person zum Abschied bei sich haben können“. Werde dies nicht sichergestellt, würden „viele Menschen Angst vor einem Umzug in ein Pflegeheim haben“.

Einschränkungen gelockert

Die Restriktionen für den Besuch von Pflegeheimen waren kürzlich etwas gelockert worden. Auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Bundesländer dürfen Menschen in Pflegeheimen wieder von einer Kontaktperson regelmäßig besucht werden.