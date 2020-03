Mattia, Italiens „Patient eins“, der im Februar schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt war, ist wieder gesund. Und er ist wieder daheim in Castiglione d’Adda, einem Städtchen von etwa 4600 Einwohnern rund 60 Kilometer südöstlich von Mailand. Er ist daheim bei seiner Frau, die sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert, aber nur schwache Symptome entwickelt hatte. Die beiden erwarten dieser Tage ihr erstes Kind, ein Töchterchen.

Mattia heißt nicht wirklich so. In einer Audiobotschaft, die am Montag von der Regionalregierung der Lombardei in Mailand veröffentlicht wurde, bittet er die Medien um die Respektierung seiner Privatsphäre. Er wolle nun, Schritt für Schritt, gemeinsam mit seiner Familie in die Normalität zurückkehren und seinen Albtraum verarbeiten.

Mattia wurde am 20. Februar in der Klinik von Codogno als erster Italiener positiv auf das Coronavirus getestet, ohne zuvor in China, dem Ursprungsland der Pandemie, gewesen zu sein. Daher wurde der 38 Jahre alte Manager beim Unilever-Betrieb in Casalpusterlengo zum „Patienten eins“ deklariert. Mattia war schon zwei Tage zuvor in der Klinik gewesen, wo man seine Fieberschübe und seinen Husten als Symptome einer herkömmlichen Lungenentzündung diagnostiziert und ihn wieder nach Hause geschickt hatte. Am 19. Februar um kurz nach drei Uhr morgens wurde Mattia von seiner Ehefrau abermals in das Krankenhaus gebracht – mit noch höherem Fieber und in akuter Atemnot.

Unklar, wo er sich infiziert hat

Nur weil die Ehefrau von den häufigen Treffen ihres Mannes mit einem befreundeten Geschäftsmann berichtete, der am 21. Januar mit einem Direktflug der China Airlines aus Schanghai nach Mailand zurückgekehrt war, wurde bei Mattia ein Test auf das Coronavirus vorgenommen. Als der Test, am 20. Februar gegen zwanzig Uhr, mit einem positiven Resultat zurückkam, war die Klinik von Codogno in der Provinz Lodi längst zur „Virenschleuder“ geworden. Nach Mattias Diagnose wurde das Krankenhaus von Codogno isoliert. Und tags darauf wurde die gesamte Region um die Stadt mit zusammen rund 50.000 Einwohnern zur „roten Zone“ erklärt und für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt.

Heute glauben die Virologen zu wissen, dass dies ein richtiger, aber wohl kein ausreichender Schritt war. Auch Städte in Nachbarprovinzen von Lodi im Nordosten der Lombardei, zumal Bergamo und Brescia, hätte man kurz darauf zu „roten Zonen" erklären und abriegeln müssen. Denn auch dort verbreitete sich das Virus längst, vermutlich seit Mitte bis Ende Januar. Auch dort musste es längst zahlreiche „Patienten eins" gegeben haben, ohne dass diese auf das Coronavirus getestet und erkannt worden wären. Mattia ist nur der symbolische „Patient eins". Wo er sich infiziert hat, ist unklar, wird sich vielleicht nie ermitteln lassen. Denn sein Freund, der aus China zurückgekehrte Geschäftsmann, wurde mehrfach negativ auf das Virus getestet, kann ihn also nicht angesteckt haben. Mattias Ehefrau und seine ebenfalls infizierten Eltern wurden zur Behandlung in die Klinik „Sacco di Milano" gebracht. Mattia selbst wurde, in kritischem Zustand, in das Krankenhaus von Pavia verlegt. Dort kämpfte ein Team um den Chefarzt Raffaele Bruno drei Wochen lang um das Leben Mattias. 18 Tage wurde er künstlich beatmet Behandelt wurde er mit einem Cocktail von Medikamenten, die auch gegen HIV, Hepatitis C und Ebola eingesetzt werden. 18 Tage lang wurde er künstlich beatmet. Dass ausgerechnet einer junger und kerngesunder Mann zum symbolbefrachteten „Patienten eins" Italiens wurde, erklärte der Sportmediziner Attilio Parisi aus Rom mit dem sogenannten Open-Window-Phänomen: Nach extremer körperlicher Anstrengung kommt es zu einer kurzfristigen Schwächung des Immunsystems, womit Erregern im Organismus ein „Fenster" zu raschen Vermehrung geöffnet wird. Der passionierte Läufer Mattia hatte am 2. und 9. Februar jeweils einen Halb-Marathon absolviert und in der Woche darauf trotz Fiebers noch Fußball gespielt. „Ich hatte großes Glück, dass ich geheilt werden konnte", sagte Mattia am Montag. Er bedankte sich bei den Ärzten und Pflegern in Pavia um Dr. Bruno und forderte seine Landsleute auf, sich an die Ausgangssperre zu halten. In einem Gespräch mit der Tageszeitung „La Repubblica" berichtete Mattia von dem Augenblick, als er nach drei Wochen aus dem künstlichen Koma erwachte: „Überall waren Menschen, die wie Astronauten aussahen. Ich wusste nicht, wo ich mich befand und was mit mir geschehen war." Als Erfahrung des größten Glücks beschrieb er den Umstand, wieder Luft holen zu können. „Diese Krankheit kann geheilt werden", sagte Mattia in seiner Audiobotschaft vom Montag: „Aber es ist wichtig, dass wir alle zu Hause bleiben. Auf die Vorbeugung kommt es an. Wenn ich jetzt schwer erkranken würde, könnte ich vielleicht nicht mehr gerettet werden." Nicht zu helfen war, nach langem Kampf der Ärzte im Krankenhaus „Sacco di Milano", Mattias Vater Moreno. Er erlag am Sonntag, im Alter von 62 Jahren, der Lungenkrankheit Covid-19. Er ist das bisher 62. Opfer in Castiglione d'Adda, wo fast 1,5 Prozent der Bevölkerung an der Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind. Mehr zum Thema 1/

