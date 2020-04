Fragen der F.A.Z.-Leser : Sind Pakete gefährlich, überleben Viren im Bart, wieso 1,5 Meter Abstand?

Ich würde gerne acht Gäste zu einem Osteressen in meine Wohnung einladen. Darf ich das?

Laut den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus sind größere Ansammlungen von Menschen auch zu Hause nicht mehr erlaubt und werden mit Bußgeld geahndet. Die vier- oder fünfköpfige Familie darf aber draußen zusammen spazieren gehen, also darf sie natürlich auch in der Wohnung zusammen essen und Ostern feiern. Aber sie darf eben keine Menschen, die nicht im Haus oder der Wohnung leben, einladen. Das gilt auch für Familienmitglieder. Tatsächlich hat die Polizei schon mehrmals Familienfeiern und Kindergeburtstage aufgelöst, selbst wenn dort nur wenige Kinder waren.

Das sind also eher düstere Aussichten für ein typisches Familienfest, wie es das Osterfest ist. Aber die Politiker appellieren an die Solidarität: Je mehr Menschen sich an die Regeln halten, umso größer sind die Chancen, dass wir das Ziel der Virus-Eindämmung bald erreichen und es wieder etwas mehr Normalität gibt. Ein Osterbrunch schmeckt ja auch im Mai noch.

Ich bin 70 Jahre alt und habe Angst, mich mit dem Virus zu infizieren. Wenn ich ein Paket annehme, kann ich mich dann anstecken?

Hier geht es um die Frage, wie lange sich das Virus auf Oberflächen hält. Wie bei so vielen Dingen rund um Sars-CoV-2 gilt auch hier: Hundertprozentig weiß man es nicht. Experten aus Amerika haben Daten veröffentlicht, die zeigen, dass das Virus auf Kunststoff und Edelstahl fast drei Tage überleben kann, auf Papier angeblich etwa einen Tag und in der Luft einige Stunden. Andere sagen, in der Luft bleibe es nur wenige Minuten, weil die Tropfen schnell zu Boden fielen. Das Robert-Koch-Institut schreibt zu Oberflächen: Eine Infektion durch kontaminierte Oberflächen ist prinzipiell nicht ausgeschlossen. Welche Rolle sie spielt, ist nicht bekannt.

Für die spezielle Frage mit der Post heißt das: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Virus über einen Brief oder ein Paket übertragen wird. Während des Transports trocknet das Virus an der Luft und unter UV-Licht aus. Dass so viel Virusmenge auf dem Paket bleibt, wenn überhaupt welche drauf war, dass man sich darüber ansteckt, gilt als sehr unwahrscheinlich. Das sehen auch viele Virologen so. Man sollte sich nur in jedem Fall nach der Annahme des Pakets die Hände waschen.