Corona und Spanische Grippe : Eine unvergleichbare Pandemie

Der Barbershop an der Universität von Berkeley in Kalifornien wurde auf die Straße verlegt, um die Spanische Grippe einzudämmen. Bild: Science Photo Library

Es war ein historischer Tiefpunkt der Zivilisation, ein Menetekel für mehr als hundert Jahre Seuchengeschichte – und doch hatte sich bisher kaum jemand für die Spanische Grippe interessiert. So wie für mehr als 12.000 andere seit den achtziger Jahren registrierte Infektionsausbrüche auf der ganzen Welt. „Emerging Diseases“, neu auftretende Erreger wie das aktuelle Sars-CoV-2-Virus, finden anfangs nie öffentliche Beachtung. Mehr als 7000 Mal gehen inzwischen jeden Monat Verdachtsmeldungen bei der Weltgesundheitsorganisation ein, und im Jahr 2018 waren erstmals in einem Jahr gleichzeitig neue Varianten von sechs der acht am meisten gefürchteten Erreger aufgetaucht. Keines der Viren jedoch entwickelte Pandemiepotential. Bis Ende 2019. Nun also, da die Infektionszahlen fast überall rasant steigen, geht die Angst um, dass es schlimm werden könnte. Und das scheint nun die Stunde der Spanischen Grippe. Der Wikipedia-Eintrag dazu boomt. Zu Recht?

Auffällig ist, wie zurückhaltend Virologen sind, die neue Corona-Seuche mit der „Mutter aller modernen Pandemien“ zu vergleichen. Nur einmal in den vergangenen Wochen war das anders: als es darum ging zu erklären, warum es wichtig für die Bewältigung der Infektionswelle ist, Zeit zu gewinnen und die Infektionskurve abzuflachen und zu strecken. In St. Louis im Süden der Vereinigten Staaten, wo die Grippe damals zuerst massiv auftrat, hatte man im Herbst des Grippe-Ausbruchsjahrs 1918 öffentliche Veranstaltungen abgesagt und Menschenansammlungen vermieden. In vielen Städten kam es auch zu Schulschließungen. In Philadelphia dagegen gab es Paraden. Die Konsequenz: Während sich in St. Louis die Zahl der Infizierten langsam aufbaute und nie 50 Tote pro 100.000 Einwohner täglich überschritt, waren es in Philadelphia Wochen vorher schon mehr als 250, als der Gipfel der Zahl der Schwerstkranken erreicht wurde. Insgesamt sollen zwischen den Jahren 1918 und 1920 auf der ganzen Welt zwischen 25 und 100 Millionen Menschen an der Grippe gestorben sein. In drei Infektionswellen, angefangen im März 1918 in den Vereinigten Staaten, rollte die H1N1-Influenzalawine über Amerika, Asien, Europa. Spanisch heißt sie seitdem nur, weil dort die im Ersten Weltkrieg sonst überall eingesetzte Militärzensur die Berichterstattung über die verheerende Seuche nicht unterdrückte.