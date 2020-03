Forscher für härtere Maßnahmen : Kurve abflachen? Das reicht nicht mehr

Kliniken jenseits des Limits: In Cremona in Norditalien wurden Intensivstationen in Zelte eingerichtet. Bild: EPA

Wissenschaftler und Mediziner üben immer mehr Druck auf die Politik aus, die erheblichen Ausgangsbeschränkungen auszuweiten, um die Coronaviren-Ausbreitung landesweit einzudämmen. Nach dem virologischen Berater der Bundesregierung, Christian Drosten, hat nun auch die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie in einer Stellungnahme auf die exponentiell steigenden Infektionsraten reagiert: „Aktuell liegt ein kurzes Zeitfenster vor, in dem die Entscheidung zwischen Eindämmung und Verlangsamung der Infektionsausbreitung noch ohne Überlastung des Gesundheitssystems erfolgen kann.“ Es gehe jetzt darum, „in der gesamten Bevölkerung eine Einschränkung der sozialen Kontakte auf das Notwendigste zu erreichen“.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Verlangsamung oder Eindämmung – das sind die einzigen Möglichkeiten, solange es keine nachweislich wirksamen Medikamente gibt. Das Ziel der Verlangsamung wurde zuletzt meist in die Formel gekleidet, man müsse „die Kurve abflachen“: Es würden sich nicht weniger Personen infizieren als ohne die empfohlenen oder verordneten Schutzmaßnahmen, aber die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung würde über einen langen Zeitraum gestreckt. Eindämmung dagegen bezeichnet das Ziel, die Verbreitung des Virus zu stoppen, so dass sich gar niemand mehr ansteckt. Wenn das in Deutschland gelänge, was beim Fehlen eines Impfstoffs selbst bei drastischen Maßnahmen unrealistisch erscheint, müsste obendrein „einem erneuten Einschleppen der Infektion“ nach Deutschland vorgebeugt werden, wie es in dem Papier der Epidemiologen heißt.

Ein Erfolg ist „praktisch nicht vorstellbar“

Verlangsamung ist und bleibt der in den meisten betroffenen Ländern verfolgte Ansatz. Solange die Zahl der Infizierten überschaubar war, folgten daraus Aufrufe zur Händehygiene, die Isolation von Infizierten sowie Quarantäne für Kontaktpersonen. „Soziale Distanz“ wurde zum Schlachtruf: Menschen sollen anderthalb bis zwei Meter Abstand zu ihren Mitmenschen halten. Auch die Bundeskanzlerin forderte die Deutschen dazu auf. Die Gesellschaft für Epidemiologie glaubt in den Zahlen einzelner regionaler Viren-Cluster auch zu erkennen, „dass die bisher getroffenen Maßnahmen schon eine Senkung der effektiven Reproduktionszahl bewirkt haben“.

Wie viele Menschen sich wie schnell infizieren würden Je nach Ansteckungsquote (Reproduktionszahl R0) 1,25 R0 1,1 1,5 2 3 2,5 8.000.000 Anzahl infizierter Personen 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 0 100 200 300 Tage Grafik: joth. Quelle: Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie Wie viele Menschen sich wie schnell infizieren würden Je nach Ansteckungsquote (Reproduktionszahl R0) 1,25 2 3 R0 1,1 1,5 2,5 8.000.000 Anzahl infizierter Personen 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 0 100 200 300 Tage Grafik: joth. / Quelle: Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie

Wie viele Corona-Patienten auf Intensivstationen versorgt werden müssten Je nach Ansteckungsquote (Reproduktionszahl R0) 1,25 R0 1,1 1,5 2 3 2,5 1.500.000 Anzahl Personen auf Intensivstation 1.000.000 500.000 0 0 100 200 300 Tage Grafik: joth. Quelle: Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie Wie viele Corona-Patienten auf Intensivstationen versorgt werden müssten Je nach Ansteckungsquote (Reproduktionszahl R0) 1,25 2 3 R0 1,1 1,5 2,5 1.500.000 Anzahl Personen auf Intensivstation 1.000.000 500.000 0 0 100 200 300 Tage Grafik: joth. / Quelle: Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie

Die Reproduktionszahl des Virus (R0) gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter anstecken kann. Sie entspricht damit sozusagen der Ansteckungsquote und ist – neben der Sterberate – eine entscheidende Kennzahl für die Ausbreitung des Erregers. Allerdings ist sie in einer laufenden Epidemie schwer zu ermitteln, weil die Infektiosität des Virus von vielen Eigenschaften des Virus selbst wie dem Verhalten der Bevölkerung und dem Anteil der bereits infizierten oder immunen Bürger abhängt. R0 verändert sich also im Laufe einer Epidemie, und sie ist auch je nach Infektionsdichte regional unterschiedlich. Die neuen Modellrechnungen beruhen weitgehend auf chinesischen Zahlen über die Ausbreitung des Covid-19-Virus; sehr zuverlässig sind diese nicht, doch bessere Daten stehen noch nicht zur Verfügung.