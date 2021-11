Unter Druck auf Null : Die strikten Anti-Corona-Maßnahmen in China wecken Unmut

Im Vergleich zu Europa sind die Infektionszahlen in China minimal. Dennoch besteht die Regierung darauf, sie wieder auf Null zu drücken. Das weckt zunehmend Unmut in der Bevölkerung.

Chinas Null-Covid-Strategie wird in diesen Tagen abermals auf die Probe gestellt. Mehrere Corona-Cluster mit einigen hundert Neuinfektionen haben die Behörden im ganzen Land in Alarmbereitschaft versetzt. Die Stadt Qiqihar nahe der russischen Grenze rief den Notstand aus, obwohl dort noch gar kein Coronafall gemeldet wurde. Laut einem Bericht der South China Morning Post dürfen die Bewohner ihre Stadt nur mit einem negativen PCR-Test verlassen.

Die Seuchenschutzbehörde in der chinesischen Hauptstadt erwirkte derweil, dass zwei Schnellzüge mit Fahrtziel Peking auf halber Strecke anhalten mussten, weil sich jeweils ein Bahnmitarbeiter an Bord befand, der als Kontaktperson eines Corona-Patienten identifiziert wurde. Alle 344 Fahrgäste in den beiden Zügen wurden in Jinan, zwei Stunden südlich von Peking, in Quarantänehotels gebracht. Dort müssten sie mindestens sieben Tage bleiben, berichtete die Zeitung Global Times.