Korrespondenten-Videokonferenz : „Deutschland einen Schritt voraus sein“

Berlin hat sich im weltweiten Vergleich für einen Weg geringerer Lockerungen in der Coronakrise entschieden. Wie reagiert das Ausland? Die F.A.Z.-Korrespondenten von Amerika über Europa bis Asien geben in einer Videokonferenz Einblicke und berichten über die Situation in ihren Ländern.

In unserer Videokonferenz berichten außerdem die F.A.Z.-Korrespondenten in London, Paris, Rom, Madrid und Singapur über die Zustände vor Ort, was die Regierungen dagegen tun,wie es die Menschen aufnehmen und was sie von den deutschen Lockerungen halten.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz freut sich offenbar, mit der Bekämpfung des Coronavirus und seiner Exit-Strategie den europäischen Vorreiter zu spielen, sagt unser politischer Korrespondent in Wien, Stephan Löwenstein. Und auch dem Nachbarn Deutschland einen Schritt voraus zu sein, darin gefalle sich die österreichische Regierung.

Aus New York berichtet Wirtschaftskorrespondent Roland Lindner, wie schwierig die Situation ist und wie gerade der Streit zwischen dem New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo und Präsident Donald Trump eskaliert. Andere Sorgen gebe es in China, berichtet Friederike Böge. Die Wirtschaft laufe zwar wieder an, öffentliche Veranstaltungen sollten allerdings in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht stattfinden.