Aktualisiert am

WHO erwartet bis März 700.000 Corona-Tote in Europa

Corona-Liveblog : WHO erwartet bis März 700.000 Corona-Tote in Europa

Medizinisches Personal in Schutzanzügen verlegt einen Corona-Patienten Bild: dpa

NRW verschärft die Strafen für Verstöße gegen neue Corona-Regeln erheblich +++ Brandenburg will Schüler wieder zuhause unterrichten +++ BioNTech will zusätzliche Impfdosen an Deutschland liefern +++ USA warnen vor Reisen nach Deutschland +++ Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.