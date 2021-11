Vor laufender TV-Kamera : Reporterin bei Fußballspiel sexuell belästigt

Ausgerechnet an dem Wochenende in Italien, an dem auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht wird, ereignet sich vor einem Stadion ein Übergriff auf eine Reporterin. Und im TV-Studio sagt der Moderator: „Reg dich nicht auf.“