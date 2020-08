Fußball-Transferticker : Guardiola bleibt zu „100 Prozent“ in Manchester

Trainer will trotz Aus in Champions League bleiben +++ Neuer Job für Pfannenstiel +++ Kompany beendet Karriere +++ HSV hofft auf Kauf von Terodde +++ Dortmund will Talent +++ Alle Infos im Transferticker.