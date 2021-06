Aktualisiert am

Virologin Brinkmann gegen Fußballspiele mit Zuschauern +++ Großbritannien will wegen Delta-Variante wohl Impfprozess beschleunigen +++ Betrugsverdacht in Testzentren: Zwei Festnahmen in Bochum +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.