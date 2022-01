Aktualisiert am

Die neuen Beschlüsse treffen auch auf viel Kritik – hier ein Protest in Paris. Bild: dpa

Lauterbach: „Omicron ersetzt Impfung nicht“ +++ Ungeimpften in Österreich drohen bald Strafen von bis zu 3600 Euro +++ Querdenker schicken Drohschreiben an Schulen +++ Erster Omikron-Fall in Olympia-Stadt Peking +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.