Fordert drastische Maßnahmen: der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Bild: AFP

Kontaktverfolgung von Infizierten in Sachsen teils eingestellt +++ Lauterbach fordert deutlich schärfere Maßnahmen +++ Corona-Fälle in Südafrika binnen eines Tages verdoppelt +++ Erster Omikron-Fall in den USA entdeckt +++ Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.