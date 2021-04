Aktualisiert am

Spahn: Erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag

Corona-Liveblog : Spahn: Erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag

RKI-Chef Lothar Wieler (l) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn informieren über die aktuelle Corona-Lage. Bild: AFP

Verfassungsschutz: Kritik an Corona-Maßnahmen kein Beobachtungsgrund +++ Scholz will Impfpriorisierung nicht so schnell aufgeben +++ Wieler kritisiert Notbremsen-Kompromiss +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.