Aktualisiert am

Corona-Liveblog : Söder will mehr Impfungen für junge Leute

Bisher nur selten zu Gast in deutschen Impfzentren: junge Leute. Wenn es nach CSU-Chef Söder geht, soll sich das bald ändern. (Symbolbild) Bild: dpa

Fünfmillionen Erstimpfungen in Israel +++ Günther rechnet mit Tourismus in Schleswig-Holstein an Ostern +++ Praxen könnten 2,5 Millionen Menschen pro Woche impfen +++ Alle Entwicklungen im Lveblog.