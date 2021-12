Aktualisiert am

Söder will Impfpflicht ab zwölf Jahren diskutieren

Eine Impfpflicht für Kinder ab zwölf Jahren, würde die Schulen „absolut sicher machen“, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bild: dpa

Kontaktverfolgung von Infizierten in Sachsen teils eingestellt +++ Lauterbach fordert deutlich schärfere Maßnahmen +++ Corona-Fälle in Südafrika binnen eines Tages verdoppelt +++ Erster Omikron-Fall in den USA entdeckt +++ Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.