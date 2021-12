Corona-Liveblog : Schweiz lässt Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige zu

Aktualisiert am

Claus Bolte, Leiter Bereich Zulassung des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic, informiert über den Entscheid zur Zulassung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech am 19. Dezember 2020 in Bern. Bild: dpa

Polizei Sachsen übt Selbstkritik +++ Corona-Proteste in Sachsen und Thüringen +++ Impfgegner in Griechenland führen Schulleiter in Handschellen ab +++ Mertens: Persönliche Aussage zur Kinderimpfung war ein Fehler +++ Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.