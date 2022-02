Corona-Liveblog : Schweden kündigt Aufhebung fast aller Corona-Maßnahmen an

Schweden ist bekannt für lockere Corona-Maßnahmen, im April 2020 konnten sich Menschen in Stockholm in der Stadt treffen. Nun sollen die letzten Maßnahmen abgeschafft werden. Bild: dpa

RKI warnt weiter vor möglicher Überlastung des Gesundheitssystems +++ 74 Verfassungsklagen gegen Impfpflicht in Karlsruhe eingereicht +++ WHO sieht Finale der Pandemie in Europa in Reichweite +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.