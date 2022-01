Aktualisiert am

Ab kommender Woche werden fast alle Corona-Einschränkungen in Schottland aufgehoben. Bild: AP

Neue Version der Corona-Warn-App zeigt Impf-Status an +++ Hongkong ordnet Tötung von 2000 Hamstern an +++ China will wegen Omikron Post aus Ausland desinfizieren +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.