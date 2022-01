Aktualisiert am

Die Luca-App soll Restaurantbesitzern und Event-Veranstaltern helfen, die gesetzlich vorgeschriebene Erfassung der Kontakte der Besucher ohne Zettelwirtschaft zu erledigen. Bild: dpa

Gesamte Fraktion der Freien Wähler in Bayern in Quarantäne +++Scholz spricht sich für Impfpflicht ab 18 Jahren aus +++ Impfquote legt zu – mehr als 700.000 Impfungen am Dienstag +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.