Scharfe Kritik an Eltern für Mitnahme von Kindern auf Demonstration

Demonstration am zweiten Weihnachtsfeiertag in Schweinfurt Bild: dpa

Höchststand an Coronafällen in China +++ 65.000 Impfungen am zweiten Weihnachtstag +++ Viele Betroffene wollen für Rückholaktion 2020 nicht bezahlen +++ Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.