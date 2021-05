Das von Sanofi mit GlaxoSmithKline entwickelte Präparat zeige in einer Phase 2-Studie bei allen Altersklassen eine starke Wirkung, heißt es von Seiten des Unternehmens. Bild: AFP

Ärzteverband warnt vor Aufhebung der Impfpriorisierung in Praxen +++ Mehr als 40 Millionen Impfungen in Deutschland +++ Impfpriorisierung in Arztpraxen endet in mehreren Ländern +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.