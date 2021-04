Aktualisiert am

Russland will Brasilien wegen Verleumdung von Sputnik V verklagen

Corona-Liveblog : Russland will Brasilien wegen Verleumdung von Sputnik V verklagen

Eine Ampulle des russischen Impfstoffes Sputnik V Bild: Reuters

Frankreich will Ausgangssperre bis Ende Juni endgültig aufheben +++ Spahn: Erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag +++ Kritik an Corona-Maßnahmen laut Verfassungsschutz kein Beobachtungsgrund +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.