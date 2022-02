Intensivpflegerinnen mit Schutzkleidungen auf einer Covid-19-Station Bild: dpa

74 Verfassungsklagen gegen Impfpflicht in Karlsruhe eingereicht +++ WHO sieht Finale der Pandemie in Europa in Reichweite +++ Lindner für Abschaffung von 2 G im Einzelhandel +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.