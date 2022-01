Aktualisiert am

Querdenker schicken Drohschreiben an Schulen

Corona-Liveblog : Querdenker schicken Drohschreiben an Schulen

Ein Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Freiburg. Bild: dpa

Erster Omikron-Fall in Olympia-Stadt Peking +++ Entwicklungsministerin: Afrika keine Resterampe für abgelaufene Impfstoffe +++ Alle deutschen Nachbarstaaten Hochrisikogebiete +++ Söder will am 24. Januar Lockerungen vorschlagen +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.