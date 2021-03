Liveblog zur Kommunalwahl : Die erste Siegerin steht fest – Kaminsky liegt in Hanau deutlich vorn

Bis 18 Uhr hatten die Hessen die Wahl: Nun sind die Auszähler am Werk. Am schnellsten waren sie in Rosenthal und Liederbach. Weitere Ergebnisse und Trends zur Kommunalwahl in Hessen gibt es hier im Liveblog.