70 Millionen Dollar: Pfizer will Medikamente an Indien spenden

Nicht nur Sauerstoff wird für die Behandlung von Corona-Patienten in Indien benötigt. Bild: dpa

Auch Moderna plant Lieferung an Covax-Initiative +++ EU-Kommission will Einreise nach Europa erleichtern +++ Corona-Kabinett berät zu Regeln für Immunisierte +++ Anzeige von Schnelltest-Ergebnisse in der Corona-Warnapp +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.