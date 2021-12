Corona-Liveblog : Pfizer-Forscher erwartet Pandemie bis 2024

Ein Mädchen aus Rom zeigt ihr Pflaster, nachdem sie eine Impfung gegen Covid-19 erhalten hat. In anderen Teilen der Welt sind die Impfkampagnen teilweise viel weniger weit fortgeschritten. Bild: AP

So viele neue Fälle wie nie in Großbritannien – Omikron dominiert in Schottland +++ Gericht: Beteiligung an Kosten für Corona-Rückholflüge war korrekt +++ Dänemark will Museen, Kinos und mehr schließen +++ Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.