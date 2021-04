Aktualisiert am

Pfefferspray und Festnahmen bei Corona-Demo in Wien

Mit Pfefferspray geht die Polizei in Wien gegen Demonstranten vor, die Absperrungen herunterreißen wollen. Bild: dpa

Knapp zwei Millionen Impfungen in drei Tagen in Deutschland +++ Curevac rechnet mit früherer EU-Zulassung +++ Jeder Fünfte in den Vereinigten Staaten ist voll geimpft +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.