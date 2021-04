Nach Corona-Impfgipfel : Bayern beschließt Erleichterungen für Geimpfte von Mittwoch an

Die Bundesregierung will am Montag Vorschläge zu Erleichterungen für Geimpfte und Genesene machen. Bayerns Ministerpräsident Söder wartet darauf nicht. Bremen führt derweil im Alleingang eine Testpflicht in Unternehmen ein.