Corona macht auch ihr einen Strich durch die Rechnung: Jacinda Ardern verschiebt ihre Hochzeit. Bild: dpa

Neue Restriktionen in Neuseeland +++ Dahmen: Impfpflicht sollte spätestens im August in Kraft treten +++ Bundesregierung kündigt neue Impfkampagne in mehreren Sprachen an +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.