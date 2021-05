Aktualisiert am

Medizinisches Personal in Los Angeles bereitet eine Moderna-Impfdosis zur Verabreichung vor. Bild: AFP

Polen will mit Lotterie Corona-Impfbereitschaft steigern +++ Montgomery: „Pandemie wird in meinen Augen nie beendet sein“ +++ Mehr als 45 Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht +++ Entwicklungen im Liveblog.