Warten aufs Testkit: In den USA steigt die Zahl der Omikron-Fälle rasant. Bild: dpa

Drei Fälle: Weitere chinesische Millionenstadt im Lockdown +++ Thailand will an schärferen Quarantäne-Regeln festhalten +++ 14-Tage-Inzidenz in Spanien bei knapp 2300 +++ Dutzende Kinder in Hannover mit Erwachsenendosis geimpft +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.