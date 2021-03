Passagiere warten in einer langen Schlange am Frankfurter Flughafen auf einen Corona-Test. Bild: dpa

NRW-Familienminister will Kita-Schließungen in Duisburg nicht zulassen +++ Johnson will sich „definitiv“ mit Astra-Zeneca-Vakzin impfen lassen +++ WHO empfiehlt Astra-Zeneca-Impfstoff vorerst weiter +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.