Liveblog zum Sturmtief : Sehr schwere Sturmflut erreicht Hamburg

Zwei Todesopfer in Deutschland am Freitag +++ 55 Meter großer Baukran in Bremen stürzt ein +++ Unzählige Feuerwehreinsätze in weiten Teilen Deutschlands +++ Bahnfahrer müssen auch am Samstag geduldig sein +++ alle Nachrichten zum Sturmtief „Zeynep“.