SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach Bild: dpa

„Querdenker-Demo in Dresden untersagt +++ Mehr als 100 Millionen Impfdosen in Amerika verabreicht +++ Italien geht in den dritten Lockdown +++ Vakzine ohne EMA-Zulassung kommen nicht in europäischen Impfpass +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.