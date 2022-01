Aktualisiert am

Lauterbach kündigt Positivliste für Schnelltests die Omikron erkennen an

Corona-Liveblog : Lauterbach kündigt Positivliste für Schnelltests die Omikron erkennen an

Bereits im Dezember hatte das Paul-Ehrlich-Institut erste Einschätzungen zur Genauigkeit bestimmter Antigentests bekanntgegeben. Bild: dpa

Corona-Tests für alle Schüler in NRW am Montag +++ Spediteure warnen vor Lieferengpässen wegen Omikron +++ Luxemburg, Schweden und Israel werden Hochrisikogebiete +++ 2500 Menschen demonstrieren in Minden gegen „Querdenker“ +++ Alle Entwicklungen zur Pandemie im Corona-Liveblog.